Zesde startpositie voor Bendsneyder in Moto3

Varenhorst niet verrast met halve finale: 'Het is zeker geen wonder'

13:13 Christiaan Varenhorst staat voor de tweede keer in de halve finales van het WK beachvolleybal. In Den Haag werd het in 2015 zilver met Reinder Nummerdor. Met zijn nieuwe partner Maarten van Garderen is de bereikte plaats bij de laatste vier een complete verrassing.