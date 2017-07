Zilver voor judoka Stevenson op Grand Prix in China

De Noord-Hollandse hoefde slechts twee keer in actie te komen om de finale te halen. Stevenson won eerst dankzij een waza-ari van Aleksandra Babintsjeva uit Rusland en was in de halve finale te sterk voor Jeong-yun Lee uit Zuid-Korea (ippon). In de eindstrijd tegen Graf zette Stevenson een aanval in, die echter direct werd overgenomen door de Oostenrijkse.