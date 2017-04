'Zilveren' Thorsdottir pakt ook EK-brons op vloer

Dat werd beloond met 13.700 punten. Daarmee verbeterde ze haar score van 13,366 punten in de kwalificatie, waarmee ze als vijfde tot de finale was toegelaten. Was er een stijlprijs te verdienen geweest, was die zeker naar de Nederlandse gegaan.



Vooral haar eerste serie, die uit een drievoudige schroef en salto voorwaarts bestond, was indrukwekkend, maar de uitvoering niet perfect. Een te diepe landing zorgde voor een pasje buiten de vloer.De jury gaf Thorsdottir voor haar elegante oefening een 5,5 voor de moeilijkheidsgraad en een 8,3 voor de uitvoering.



Op power verloor ze het van de Russin Angelina Melnikova (14.100) en de Britse Elissa Downie (14.066).