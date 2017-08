Zonderland haalt WK-limiet met gemak

Op voltige en brug haalde geen van de kandidaten de limiet. Later op de dag wordt in Den Bosch op nog drie toestellen gestreden om WK-tickets: ringen, vloer en sprong. Yuri van Gelder komt in zijn woonplaats niet in actie. Hij meldde zich gisteravond af bij bondscoach Bram van Bokhoven. De ringenspecialist zet alles op de tweede en laatste kwalificatiekans, volgende week zaterdag eveneens verspreid over twee locaties. Van Bokhoven mag maximaal zes mannen selecteren voor de WK in oktober in Montreal, met een maxium van drie per toestel