Rolls-Royce presenteert nieuwste model

Rolls-Royce presenteerde gisteravond het nieuwste model Phantom. Dat is alweer de achtste generatie. In 1927 rolde de eerste Phantom van de band. De auto is voorzien van een 6,75 liter V12 motor met twee turbo’s en een vermogen van 570pk. Prijzen en prestaties heeft de fabrikant nog niet bekend gemaakt, maar een 'kale' versie van de limo zal al gauw richting een half miljoen euro gaan.