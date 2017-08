Archeologisch onderzoek Nistelrode geeft sporen van 50 huizen prijs

Strijd om palen bij kersenbomen duurt voort tot bij rechter

15 augustus HEESWIJK-DINTHER - De bestuursrechter in Den Bosch moet een uitspraak gaan doen over 3.500 palen, die zonder vergunning geplaatst zijn bij jonge kersenboompjes in het Aa-dal bij Heeswijk-Dinther. Tijdens de zitting dinsdag in Den Bosch strandde een laatste poging om het geschil tussen boer en gemeente Bernheze in der minne te schikken.