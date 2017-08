Automobiliste verliest macht over het stuur en botst tegen boom in Heesch

'Juffrouw' Riet de Beer overleden

13:58 VEGHEL/NISTELRODE - In Veghel is woensdag op 94-jarige leeftijd Riet de Beer overleden. Riet de Beer was veertig jaar lang onderwijzeres in Nistelrode, waar zij les gaf aan de kinderen van de eerste klas. Zij leerde dus meerdere generaties in het dorp lezen en schrijven. In 1983 ging zij met pensioen, waarna zij nog jaren de wereld bereisde. De uitvaart is dinsdag 15 augustus.