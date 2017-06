Beschonken automobilist rijdt in op voetganger Loosbroek en wordt opgepakt

Boek over hoe de norbertijnen een 'multinational' werden

2 juni HEESWIJK - De Verenigde Staten, India, Duitsland, België, Brazilië en Australië. De norbertijnen van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther hebben in de loop der tijd over de hele wereld hun vleugels uitgeslagen. Dat begon al in de negentiende eeuw, in 1893 streken ze neer in de Amerikaanse staat Wisconsin.