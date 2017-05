Betalen of wegwezen: Bernheze zet harde lijn in op Wildhorst

Koor staat in Heeswijk stil bij lot vrouwen in Japanse kampen op Sumatra

30 april HEESWIJK - Het Stemmenorkest uit Well hield zondag, in de aanloop naar de jaarlijkse Dodenherdenking, een herdenkingsconcert in de Abdij van Berne in Heeswijk. Met als thema 'De kracht van een lied' stonden koor en bezoekers stil bij het lot van de duizenden vrouwen in de Japanse kampen op Sumatra in de jaren '40.