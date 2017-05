Blauwalgen in Visvijver de Meuwel in Nistelrode

VIDEO: Heesch proeft de gezelligheid op de Misse

21 mei HEESCH - De tweede editie van Heerlijk Heesch brengt veel mensen op de been. Bij het culinaire evenement op de Misse in Heesch genieten dit weekeinde naar verwachting 25 procent meer mensen van een hapje en drankje. Het thema van dit jaar is: proef de gezelligheid.