Clublid valt en raakt zwaargewond bij plaatsen noodkantine HVCH Heesch

Gouden 'Padre Johni' wordt ook buiten Vorstenbosch op handen gedragen

13 augustus VORSTENBOSCH - De Kapelstraat in Vorstenbosch is versierd en bij gemeenschapshuis De Stuik staan de mensen in een rij. Ze zijn allemaal gekomen om de 76-jarige pater Jan Somers te feliciteren met zijn gouden priesterjubileum. Dat gebeurt met enige vertraging, want om precies te zijn is Somers 51 jaar geleden tot priester gewijd.