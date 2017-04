Een hond in de logopedie-les? Leuker wordt het niet!

Marlies Boonen (35) neemt elke dag haar goldendoodle Jillz mee naar haar eigen praktijk in Vught en naar de logopediepraktijk in Heesch waar ze een deel van de week werkt. De hond heeft een serieuze taak bij het helpen van kinderen die een probleem hebben met het ontwikkelen van hun taal of bij wie iets mis is in de aansturing van het spraakgedeelte.

Marlies is ervan overtuigd dat ze dankzij Jillz sneller resultaten boekt met deze kinderen. De goldendoodle brengt rust in de praktijk, stimuleert kinderen nog beter hun best te doen en geeft hen zelfvertrouwen. Want ja een hond oordeelt niet, houdt je niet voor de gek, lacht je niet uit. En het is púúr geluk als je haar aait of in die trouwe bruine ogen kijkt. Zó leuk kan het worden in de logopedie-les.