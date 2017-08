Gewonde bij botsing in Heesch

De sigarenbandjes van Meester Straatmans

9:00 HEESCH - Erg veel reacties waren er niet op de foto. Ach ja het is vakantie! De jongens op de foto hadden geen vakantie. Ze zitten netjes rechtop, met de armen over elkaar . Zo zat je hele dag. En kletsen was er niet bij, dat wist dhr. Van Rosmalen uit Heesch te vertellen. Hij staat niet op de foto, waarschijnlijk zat hij een aantal jaren eerder bij meester Straatmans in de klas. (Volgens hem zou de naam van de meester Straatmans zijn.)