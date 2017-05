Groots plan voor hart Nistelrode: met supermarkt, maar nog zonder huurder

De stedenbouwkundige schets is ingediend door beleggingsmaatschappij VEBEM. Wethouder Peter van Boekel van de gemeente Bernheze reageert in beginsel enthousiast. Hij erkent dat het nog maar een pril plan is: ,,Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het een positieve impuls geeft aan het centrum van Nistelrode."

Supermarkt

Voorzitter Arie Kemps van de dorpsraad Nistelrode is ronduit kritisch omdat totaal onbekend is of er een supermarkt wil meedoen: ,,Zonder huurder is het een mooie schets die meteen weer de prullenbak in kan." Kemps baalt nog steeds dat het gemeentebestuur vorig jaar tegen de komst van een Aldi verderop in het dorp was. In zijn ogen was dat dé kans voor de vestiging van een tweede super in het dorp, naast de bestaande Jumbo.