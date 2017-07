Grote brand in boerenbedrijf in Heeswijk-Dinther

Kleedkamers VV Heeswijk worden expositieruimte

5 juli HEESWIJK-DINTHER - Nico van Doorn was negen jaar voorzitter van voetbalclub Heeswijk. Dat de accommodatie in de zomerstop leeg staat, vond Van Doorn maar zonde. En dus besloot Van Doorn om zelf een expositie te houden in de kleedkamers en de douches. Vanaf vrijdag 7 juli is zes dagen lang een overzichtstentoonstelling van Van Doorn te zien.