Half jaar vertraging in strafzaak tegen eigenaar BioSpares Nistelrode

14 mei NISTELRODE - De gerenommeerde drummer Cesar Zuiderwijk was zondagmiddag in cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode om een drumclinic te geven. Veel jonge ouders met drummende kinderen zaten in het publiek, maar ook muziekleraren en drummers van diverse leeftijden. Zuiderwijk improviseerde naar aanleiding van hun vragen haast een complete cabaretvoorstelling bij elkaar over zijn vak.