Harde knallen boven Zeeland door F-16's van Vliegbasis Volkel, stortvloed aan 112-meldingen

Hotel The Duke gehuld in mysterie: wat kan Nistelrode verwachten?

7 augustus NISTELRODE - Geen doorsnee receptie met een vriendelijke mevrouw of meneer die je de sleutels overhandigt. Wel een persoonlijk ontvangst van een butler. Dat wordt het concept van hotel The Duke in Nistelrode. Maar hoe het interieur precies wordt, dat is nog mysterieus.