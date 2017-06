Harderwijker bedreigde ex-vriendin in Heesch met eerwraak en verkrachting

Ook in Uden en Bernheze steeds meer overlast van ratten; bewoners doden er 22 in één straat

23 juni UDEN/BERNHEZE - Ook in Uden en Bernheze hebben steeds meer mensen overlast van ratten. Dat blijkt uit reacties van lezers na een verhaal in het Brabants Dagblad over een rattenplaag in delen van Boekel.