Helma strijdvaardig na verwoestende brand Heeswijk-Dinther: 'We gaan niet bij de pakken neerzitten'

Gymleraar Leo van Rooij neemt afscheid Heeswijks gymnasium Bernrode

10 juli HEESWIJK-DINTHER - Gymdocent Leo van Rooij(1951) neemt donderdag afscheid van Bernrode. Na 34 jaar lesgeven. ,,Nu ik voor mijn afscheid sta, realiseer ik me: 'Ja, zo is het goed. Het is mooi geweest. Ik ben bijna 66 en heb nog een volledig rooster met groepen die 32 leerlingen groot zijn. Dat is gewoon hard werken, maar lesgeven is heerlijk, zeker hier op Bernrode'.", aldus Van Rooij.