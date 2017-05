Hennepteler uit Heesch hoeft na ondeugdelijk onderzoek geen kwart miljoen te betalen

De politie had de ex van de Heeschenaar ingezet als infiltrante. Zij vertelde de politie over de hennepkwekerij van haar ex in de hoop dat de politie haar zou helpen met het aanpassen van de bezoekregeling van haar dochtertje. Enige tijd later werd de vrouw in Berghem doodgeschoten. Haar ex werd verdacht maar hij had een sluitend alibi. Tegen drie andere mannen die vervolgens werden gearresteerd kon de politie het bewijs ook niet rond krijgen. Zij werden weer vrijgelaten.