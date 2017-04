Judoka Van Dijke uit Heeswijk Europees kampioen

Dorpsplein Heesch hangt 'als een paraplu' boven de zorg in Heesch

20 april HEESCH - Dorpsplein Heesch is voor veel mensen in Heesch onbekend. De kerntaken zijn mensen met zorgvragen informeren en doorverwijzen. ,,Het is belangrijk dat het meer bekend wordt, want we kunnen en willen graag meer doen", vertelt Sandy Meeuwse.