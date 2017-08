Klokkenluider uit Heeswijk-Dinther doet aangifte tegen ex-leidinggevenden Vliegbasis Eindhoven

Van Wulfen uit Heeswijk-Dinther trok vijf jaar geleden aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven waar hij destijds werkte als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig. Hij kreeg gelijk en werd in 2015 gerehabiliteerd.

Vanwege blijvende woede en frustratie over zijn werkgever en zorgen over de veiligheid kreeg hij begin dit jaar alsnog een vliegverbod opgelegd. Een kort geding daarover verloor hij.

Van Wulfen zegt dat in de pogingen om van hem af te komen zijn medisch dossier is vervalst en ook het onderzoek ernaar. "Ik wil er niet teveel over kwijt maar er is van alles met opzet verzonnen en geknutseld. Er klopt niks van. En dat is niet alleen schandalig maar ook strafbaar", laat hij weten in een reactie.