Man (35) uit Ravenstein met vuurwapen opgepakt tijdens verdacht afspraakje

Harry van Orsouw legt het slagersmes neer, na het barbecueseizoen

29 mei HEESCH - Harry van Orsouw stopt met zijn slagerij in hartje Heesch. Na veertig jaar draagt hij het slagersmes over aan Michel Sol. Zijn naam en slagerij zijn in 40 jaar tijd een begrip geworden in Heesch en omgeving. Voor velen zal het wennen zijn als Van Orsouw over ruwweg een jaar niet meer achter de vitrine van zijn slagerij staat.