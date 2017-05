Man die meisje uit Heesch tot jihadbruid wilde maken komt vrij

UPDATE Excuses van Dijkhoff na vrijlating van de man die Ize (2) uit Heesch doodreed

16 mei MEIJEL/HEESCH - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft zijn excuses aangeboden aan de familie van het tweejarige meisje dat in 2013 samen het haar opa en oma werd doodgereden, omdat die niet op tijd is geïnformeerd over de vervroegde vrijlating van de dader. Dat had wel gemoeten, aldus Dijkhoff dinsdag.