Man mishandelde ex-vrouw voor de ogen van zijn dochtertje: 'Papa heeft mama geslagen'

Vergeten kermisbord of serieus inrijverbod in Heesch?

25 juli HEESCH - Verwarring in de Hoogstraat in Heesch, want mag je de inrit vanaf de Schoonstraat nu wel of niet in rijden? Sinds de Heesche kermis een maand geleden staat voor de apotheek in de straat namelijk een bord met 'verboden in te rijden.' Een vergeten overblijfsel van de kermis of een onaangekondigd blijvertje?