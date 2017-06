Man uit Heesch die met kinderen werkt bekent betasten stiefdochter: 'Het ging per ongeluk'

,,Ze lag heel onrustig in haar bed", vertelde de verdachte. Hij wilde 'druk geven' op haar schouder en heup om haar 'rustig te krijgen'. Hij 'kriebelde' ook op haar rug. Het meisje draaide zich volgens de Heesschenaar om, waardoor zijn handen op verkeerde plaatsen terecht kwamen. Het Openbaar Ministerie vond die verklaring 'onaannemelijk en ongeloofwaardig'.



Het slachtoffer vertelde in een bijzonder aangrijpende en emotionele slachtofferverklaring dat de betastingen die nacht veel verder gingen. De man zou onder meer haar shirt omhoog hebben geschoven. Ze deed aangifte om haar 'jongere zus te beschermen'. Bij de politie vertelde ze ook over eerder misbruik in 2011, dat begon toen het slachtoffer pas negen jaar oud was. De verdachte vertelde tegen de rechters dat hij hooguit naakt tegen het jonge meisje aan had gelegen. ,,Ik slaap nou eenmaal naakt."



Het Openbaar Ministerie eiste voor ontucht een celstraf van acht maanden, onvoorwaardelijk. Het verhaal van het slachtoffer was volgens de officier van justitie 'betrouwbaar, geloofwaardig en consistent'. De verdachte zal bij een veroordeling zijn baan verliezen. De Heesschenaar werkt met kinderen en heeft voor zijn werk een gedragsverklaring nodig.