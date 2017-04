Masturberende Rosmalenaar op parkeerplaats in Heeswijk-Dinther krijg werkstraf

UPDATE VIDEO: Johan Vlemmix stapt na 58 uur zonder slaap voor MS-patiënte uit Heesch uit reuzenrad; opbrengst valt tegen

7 april SCHEVENINGEN - Johan Vlemmix is uitgedraaid. De 58-jarige Oranjegek 'woonde' de afgelopen dagen in het reuzenrad op de Pier in Scheveningen om aandacht te vragen en geld op te halen voor MS-patiënte Anita Smeets uit Heesch. Vrijdagavond om 20.00 uur werd het rad stilgezet en mocht Johan eruit.