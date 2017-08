Noodkreet van vluchtelingen op abdijcomplex Heeswijk

HEESWIJK - Verschillende vluchtelingen die wonen in kamers op het abdijcomplex in Heeswijk-Dinther zijn het wachten op een reguliere woning beu. Onder hen Mohamad Toutonji.

Ongeveer twee jaar verblijft Toutonji in Nederland, na zijn vlucht uit het door oorlogsgeweld geteisterde Syrië. Toutonji (30) heeft al op diverse opvangplekken gezeten, waaronder Leiden, Leeuwarden en Budel. Het laatste jaar woont hij in een kamer van een vleugel bij de Abdij van Berne in Heeswijk. Mohamad is dankbaar is dat hij in Nederland een veilige haven heeft gevonden.

Tegelijkertijd is hij het wachten op een reguliere huurwoning beu. Hij wil met zijn zoontje van negen, Khalid, samenwonen, maar in Heeswijk mogen alleen alleenstaande vluchtelingen zitten. "Mijn zoontje verblijft in het asielzoekerscentrum in Grave, in die plaats gaat hij naar school. Wij vinden het niet fijn dat we niet bij elkaar kunnen wonen." Hij is zich ervan bewust dat zijn klacht aversie kan oproepen bij Nederlanders die ook wachten op een passende huurwoningen. "Dat zij zo."

'We mogen het zelf uitzoeken'

De uit Damascus afkomstige Toutonji snakt ernaar weer een normaal leven te leiden, in een woning voor hem en zijn zoontje alleen, zonder voorzieningen met andere mensen te hoeven delen, zoals de keuken en woonkamer. "Van de gemeente Bernheze krijgen we tot dusverre geen hulp. We mogen het zelf uitzoeken."



Wethouder Jan Glastra van Loon van Bernheze zegt in een reactie dat de gemeente er alles aan doet om vluchtelingen zo snel mogelijk passende huisvesting te geven. Dat is niet altijd even makkelijk omdat de druk op de woningmarkt hoog is. Daardoor kan de wachttijd voor sommige mensen oplopen, erkent hij.