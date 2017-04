Ontvoerder Heesch' meisje ontsteekt in woede: 'Vergas alle moslims maar'

Strijder

Het Openbaar Ministerie had even daarvoor de tenlastelegging van de Amsterdammer uitgebreid met twee verdenkingen van voorbereidingen tot terrorisme. Volgens officier van justitie Ingrid Masselink is duidelijk geworden dat de man zich in Syrië wilde aansluiten bij IS of een andere terroristische organisatie als strijder. De belangrijkste aanwijzingen daarvoor liggen in de verklaringen van het meisje dat hij zomer vorig jaar in België drie weken lang voorbereidde op een enkele reis kalifaat.