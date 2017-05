Poolse doodrijder van peuter Ize uit Heesch mag vervroegd de cel uit

Toekomst van basisschool De Kiem in Heesch grootste zorg van politici

9 mei HEESCH - De politieke partijen maken zich zorgen over de toekomst van basisschool De Kiem in Heesch. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie voor maatschappelijk zaken in Bernheze. Tineke Jansen, voorzitter van scholengroep Filios, probeerde de fracties gerust te stellen.