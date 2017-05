Scherpere regels voor dierenpension Laag Beugt in Heeswijk-Dinther

Oud-raadslid Heesch Jan Hermes overleden

9 mei HEESCH - Oud-gemeenteraadslid Jan Hermes uit Heesch is op 88-jarige leeftijd overleden. Voor de partij Dorpsbelang zat hij van 1982 tot 1995 in de raad, lange tijd in Heesch en na de herindeling nog even in Bernheze.