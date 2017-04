SP en VVD Bernheze willen van Welzorg af

Syrische kunstenaar Moussa Ramou houdt open huis in atelier Heesch

13 april HEESCH - In Syrië was Moussa Ramou een beroemd kunstenaar. Drie jaar geleden vluchtte hij en kwam na wat omzwervingen met zijn gezin in Heesch terecht. Ramou wil zijn werk als kunstenaar hier weer oppakken en zo zelf voor zijn inkomsten zorgen. „Ik wil een voorbeeld zijn voor vluchtelingen. Je hoeft niet te wachten tot alles voor je geregeld wordt, je kunt zelf iets doen”, zegt Ramou.