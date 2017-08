Statushouders leren zwemmen in Heesch: 'Ze zwemmen al heel aardig'

Alle stastushoudersgezinnen in Bernheze werden persoonlijk benaderd. dat leverde drie groepen zwemmers op: een van basisschoolkinderen, een groep tieners en een groep volwassenen. De groepen tieners en volwassenen zijn in de loop der tijd fors geslonken. ,,Deels uit angst, schaamte, vakantie. Maar degenen die overbleven duiken wekelijks twee keer het bad in. En ze zwemmen al heel aardig" zeggen de twee initiatiefnemers. Ze betalen twee euro per les.

Redding

Belangrijkste doel van de lessen is ze watervrij maken en ervoor zorgen dat ze zich kunnen redden als ze onverhoopt ergens in het water belanden. Een diploma halen in Heesch is niet mogelijk doordat het bad niet diep genoeg is. inmiddels heeft de gemeente subsidie toegezegd. De initiatiefnemers gaan kijken hoe ze die het best kunnen inzetten. Waarschijnlijk wordt die bestemd voor statushouders die door willen voor een echt zwemdiploma.