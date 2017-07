The Kelly Family te gast op camping Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Bijzonder bezoek voor camping de Meerdonk in Heeswijk-Dinther. Hier gaf The Kelly Family, de bekendste familieband uit de jaren negentig, maandag in alle vroegte een optreden weg voor de Duitse televisie.

Dit had alles te maken met het Duitse vrouwenteam dat voor het EK voetbal in Brabant verblijft. Het televisieprogramma Morgenmagazin van het Duitse ARD was op zoek naar een camping in de buurt van Den Bosch. ,,Toen kwamen ze bij mij uit”, vertelt Rob Delsman, eigenaar van De Meerdonk trots.

,,Om eerlijk te zijn moest ik wel weer even in mijn geheugen graven toen ik de naam 'Kelly Family' hoorde, hoor. Maar geweldig natuurlijk", lacht hij. Om vier uur in de ochtend ging zijn wekker om een ontbijtje te verzorgen voor de overgebleven zes leden van de Kelly Family. ,,Om vijf uur waren ze al hier.”

Grote comeback

live-versie van ‘Fell in love with an alien’ werd om zeven uur in de ochtend uitgezonden op de Duitse televisie. The Kelly Family werkt aan een grote comeback en deelt de video dan ook trots op hun Facebook-pagina: ‘Liebe Grüße aus Holland. Ihr könnt uns gleich nochmal im ARD Morgenmagazin sehen.’ ,,Ja, donderdagochtend komen ze nog een keer terug”, aldus Delsman.