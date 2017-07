Ties (75) uit Vorstenbosch: verslaafd aan koeien en het oude boerenleven

Want dat koeien zijn passie zijn, lijdt geen twijfel. Toen Ties Somers in Afrika op bezoek was bij zijn broer Jan, die daar missionaris is, ging hij elke ochtend en elke avond even bij de plaatselijke koe kijken, net als thuis. Melken zat er daar niet in. Dat doet hij aan de Kampweg, zolang het hem nog gegund is.