Twee branden in straal van 100 meter in Ravenstein: auto en garage beschadigd

Stallenbrand Hees­wijk-Din­ther: 'Niemand begrijpt hoe het is om je dieren te moeten verliezen'

8 juli HEESWIJK-DINTHER Als vrijdag de zon is opgekomen, wordt de ravage pas écht zichtbaar. Van de twee grote kraamkamers van varkenshouderij Heijderhoeve aan de Justitieweg in Heeswijk-Dinther is niets meer over. Het dak is kapot, de muren zijn krom, de inrichting is zwartgeblakerd. De nieuwe stallen zijn totaal uitgebrand. Zeker zeshonderd zeugen zijn omgekomen. Samen met hun biggen gaat het om 4.000 dode dieren. Een grote klap voor varkenshouders Robert en Helma van der Heijden.