Vervroegde vrijlating is nieuw hoofdstuk in toch al geruchtmakende zaak rond dood peuter uit Heesch

BERNHEZE - Dat de Pool, die verantwoordelijk is voor het in 2013 doodrijden van de 2-jarige Ize Derijks uit Heesch, vervroegd is vrijgelaten, heeft veel stof doen opwaaien. Zowel de ouders van het slachtoffer als politici reageren verontwaardigd over de beslissing. Daarmee is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een geruchtmakende zaak die begon met aanrijding op 19 mei 2013.

Op die dag reed de Pool Sebastiaan D. de toen 2-jarige Ize Derijks uit Heesch en haar grootouders dood door te hard rijden in het Limburgse Meijel. Opa en oma waren met hun kleindochter met de fiets op pad. Ize zat in een kinderstoeltje achterop.

Zij reden op de Heldensedijk in een flauwe bocht toen zij werden geschept door de Pool die de bocht mistte. Hij kwam pas enkele tientallen meters verderop tot stilstand met zijn auto. Uit onderzoek bleek dat de chauffeur niet onder invloed was van drank ten tijden van de aanrijding.

Te hard

Getuigen verklaarden tegenover de politie dat de man veel te hard reed. Dat werd bevestigd door politie-onderzoek dat uitwees dat hij 120 kilometer per uur reed. Hij verloor daardoor de controle over het stuur en vloog uit de bocht.

Meteen na het ongeluk vertelde de bestuurder dat een technisch mankement ervoor zorgde dat hij niet kon afremmen. De auto werd technisch onderzocht, maar de auto bleek in orde te zijn.

Volledig scherm Technisch onderzoek na het dodelijke ongeval in Meijel. © Stefan Koopmans

Rechtszaak

De Pool kreeg in eerste instantie een taakstraf van 120 uur opgelegd voor het dodelijk ongeluk. Dat zorgde voor veel ophef. De vader van het gezin reageerde kwaad op de uitspraak en gooide een stoel door de rechtszaal in Roermond.

Het openbaar ministerie ging meteen in hoger beroep. Daarbij werd 15 maanden cel geëist. Daarnaast wilde de officier dat de bestuurder vier jaar lang zijn rijbewijs zou kwijt zijn.

Fred Teeven, destijds staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, kondigde toen aan dat hij de mogelijkheid ging onderzoeken om de Wegenverkeerswet aan te passen. De wet gaf de mogelijkheid om taakstraffen op te leggen bij verkeersongelukken waarbij mensen levenslang letsel opliepen of overleden, ook als bleek dat de bestuurder dronken achter het stuur zat of veel te hard reed. Teeven werd aangezet tot dit onderzoek door een petitie die 27.000 keer was ondertekend.

Celstraf

Het hoger beroep diende in september 2015. De rechter ging daarbij mee in de eis van het OM en legde hem dus de 15 maanden cel en vier jaar rijontzegging op.

Daarmee leek een eind te komen aan de zaak, maar de veroordeelde ging in cassatie tegen de celstraf. De zaak kwam te liggen bij de Hoge Raad in Den Haag. Deze besloot 28 juni vorig jaar dat zijn zaak niet ontvankelijk was en daardoor de celstraf bleef staan.

De vader van het jonge slachtoffertje reageerde opgelucht op de uitspraak van de Hoge Raad. ,,Dit is echt een opluchting voor ons. De uitgesproken straf blijft staan en gaat nu uitgevoerd worden, dat vinden wij goed. Het betekent ook dat er geen nieuwe zitting komt en we niet nog een keer door die hele molen hoeven. Daar ben ik blij om."

Vervroegd vrijgelaten

Daarmee leek een eind te zijn gekomen aan de ophef en de nasleep van het ongeluk dat bijna vier jaar geleden gebeurde. Tot vrijdag bekend werd dat de Pool vervroegd is vrijgelaten vanwege de zwangerschap van zijn vrouw in Polen. De man wilde bij de geboorte van zijn kind zijn. Na negen maanden cel kwam een einde aan de straf.

Derijks werd vrijdagochtend ingelicht over de vervroegde vrijlating. Hij en zijn vrouw Moniek Hanssen, die door het ongeluk ook haar beide ouders verloor, zijn totaal verbijsterd. Derijks: ,,Ongelooflijk dat dit kan. Wij hadden een streep onder het juridische verhaal gezet maar zo komt alles weer terug. En net nu, volgende week vrijdag is het vier jaar geleden dat het ongeluk gebeurde."

Niet alleen de familie van de slachtoffers is geschrokken door de vervroegde vrijlating. Ook verschillende politici lieten zaterdag van zich horen. PVV-kamerlid Gidi Markuszower was daarbij glashelder over de beslissing: ,,Deze mensen moeten allemaal ontslagen worden en ze mogen nooit meer iets met rechtspraak te maken hebben. Die clubjes in de strafrechtketen bestaan louter uit linkse, hippieachtige ambtenaren die de rechten van de dader laten prevaleren boven die van slachtoffers."

Volledig scherm Madeleine Toorenburg van het CDA. © ANP

Andere waren genuanceerder, zoals Madeleine van Toorenburg van het CDA: ,,Zij voeren slechts de regels uit, dus dan moeten we die veranderen." Deze misstand is eens temeer het bewijs dat de regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling op de schop moet, vindt de CDA’er. Anders zou het gevoel van rechtvaardigheid van slachtoffers en burgers worden ‘ondermijnd’.

Advocaat

Ook advocaat Rick Engwegen van de in vrijheid gestelde Pool heeft op de zaak gereageerd. ,,Ik heb hem een paar keer uitgebreid gesproken en hij is zich zeer bewust van het leed dat hij veroorzaakt heeft. Hij zal daar de rest van zijn bestaan last van hebben.’’