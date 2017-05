VIDEO: Eigenaar mestbedrijf BioSpares in Nistelrode nu ook zelf verdachte

Eind dit jaar duidelijkheid over komst tweede supermarkt in Nistelrode

10 mei Nistelrode - Binnen nu en pakweg een half jaar zal duidelijk zijn of er een tweede supermarkt op de plek van de Brouwershoeve komt. Dat zegt de beleggingsmaatschapij Vebem, die woensdagavond tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Zaken in Bernheze de plannen presenteerde voor de locatie van de Brouwershoeve in Nistelrode.