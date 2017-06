VIDEO: Heesch zet beste beentje voor bij Samenloop voor Hoop

Zwembad Hees­wijk-Din­ther dicht om onveilig dak

9 juni HEESWIJK-DINTHER - Er kan voorlopig niet gezwommen worden in het zwembad aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Het bad is op last van de gemeente Bernheze gesloten omdat het pand niet voldoet aan de veiligheidseisen.