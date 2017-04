VIDEO: Jeugdteam HVCH uit Heesch ingezegend door pastoor voor internationaal toernooi

De spelers gaan meedoen aan het internationale jeugdtoernooi Copa Jordi in Lloret de Mar. Alles is tot in de puntjes geregeld, van een eigen spelersbus tot tenues. Trainer van HVCH JO13-1, vroeger het hoogste niveau van de D-jeugd, Glenn Verhoeven: ,,Je kunt het zelf zo groot maken als je wil, maar dit is gigantisch uitpakken."

Wethouder Rien Wijdeven zegt dat het ongebruikelijk is om een jeugdteam zo in de belangstelling te zetten. ,,Als de tegenstanders dit zien, krijgen ze angst." Een van die tegenstanders is de Franse ploeg Lille OSC, een team dat actief is op het hoogste niveau in Frankrijk. ,,Maar het plezier staat voorop", zegt Bonte.



Pastoor David van Dijk uit Geffen zegende de spelers in de bus in. Nadat voorzitter Chris Ploegmakers ook een woordje hield en het Hofkapel de Dors(t)vlegels een liedje speelde, reed de bus onder politiebegeleiding weg. Op het plein in 't Dorp staken supporters rookbommen af, toen de bus nog eenmaal voorbij reed op weg naar de Spaanse zon.