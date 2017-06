VIDEO: Kermisattracties Heesch draaien weer

Op de kermis is een gecombineerde geur te ruiken, van vers gepofte popcorn, oliebollen en vis. Veel kinderen lopen over het plein en stappen in de verschillende attracties. De kleinste bezoekers in de draaimolen of het reuzenrad en de oudere in de botsauto's, polyp of booster. Een reuzenrad ontbrak de afgelopen jaren op de Heesche kermis. Terwijl de bel van de draaimolen een nieuwe ronde aangeeft, vertelt een bezoeker dat de kermis van geluk mag spreken met het weer van nu.