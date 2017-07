VIDEO: Veel schade aan twee gebotste auto's op A59 bij Heesch

Man gaat op 'rooftocht'; wordt voor de 18de keer veroordeeld

20 juli HEESWIJK-DINTHER - Hij stal zeker vier bedrijfswagens, twee personenauto's, een trailer met boot en een zitmaaier. Ook was hij betrokken bij heling van twee voertuigen en had hij illegaal een vuurwapen in huis. Een 41-jarige man uit Heeswijk-Dinther moet daarom 3,5 jaar de cel in.