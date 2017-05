VIDEO: Wateroverlast bij kindcentrum De Kubiek in Nistelrode door gesprongen leiding

Nieuw verzet tegen natuurplannen Maashorst

25 mei NISTELRODE - Een nieuw protestgeluid tegen de natuurplannen in de Maashorst is in de maak. Het 'Burgerplatform Meer Maashorst, Minder Risico' werpt zich op als vertegenwoordiging van streekbewoners die wel eens in het natuurgebied wandelen of fietsen.