Wielrenner komt ten val tijdens Bike My Day in Heeswijk-Dinther

Bernheze stapt op de fiets voor kinderen met kanker

15 juni HEESCH - Een week na de Samenloop voor Hoop is er in Bernheze weer een evenement voor het goede doel. In Heeswijk-Dinther wordt de tweede editie van Bike my Day gehouden, elf uur lang op de fiets voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.