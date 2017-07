Zaak mishandeling Heesch ‘te ernstig’, slachtoffers tevergeefs naar rechtbank

DEN BOSCH/HEESCH - Een man en een vrouw uit Heesch die in april van dit jaar door enkele plaatsgenoten waren mishandeld, waren deze woensdagochtend voor niks bij de rechtbank. Hun zaak is door de politierechter doorverwezen naar de meervoudige kamer.

Politierechter C. Mandemakers die de rechtszaak tegen twee mannen van 20 en 28 uit Heesch zou behandelen, vond de zaak zo ernstig dat hij had besloten die door te verwijzen naar de meervoudige kamer. In een politierechtzitting is er volgens hem te weinig tijd voor de ernstige mishandeling waarvan het tweetal wordt verdacht. Bij de meervoudige kamer wordt de zaak behandeld door drie rechters.

Verwondingen

De twee wordt ten laste gelegd dat ze op 3 april van dit jaar op de Beatrixstraat in Heesch twee of drie mensen hebben mishandeld. Daarbij werd een van de slachtoffers tegen het hoofd geschopt en werd er geslagen en geduwd. De slachtoffers hielden aan de mishandeling zwellingen aan het gezicht, een gescheurd oor, schaafwonden en bloeduitstortingen over. Wat de aanleiding voor de mishandeling was, is niet duidelijk.