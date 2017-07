Zonnepark met 21.000 panelen op Heesch-West

De gemeente Bernheze is druk bezig met de voorbereiding van de aanleg van het zonnepark tussen de Zoggelsestraat en Achterste Groes in Heesch. De 21.000 zonnepanelen die er moeten komen, kunnen zo'n 1800 huishoudens van stroom voorzien zegt wethouder Rien Wijdeven. Aan de noordkant van het zonnepark komt een bomenrij die de bedrijven die op Heesch-West moeten komen, afschermen van de zonnepanelen. Heesch-West in een toekomstig bedrijventerrein van de gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch. Het is volgens Wijdeven ook de bedoeling dat inwoners van Bernheze en Oss zonnepanelen kunnen kopen in de zonneweide op Heesch-West. Als alles meezit kunnen de zonnepanelen eind 2018 geplaatst worden, denkt de wethouder.