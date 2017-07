112 kan pieken niet aan: 'Techniek niet meer van deze tijd'

De gemiddelde wachttijd bij de landelijke meldkamer liep op tot 1,5 minuut en de maximale wachttijd tot bijna 5 minuten. In 854 gevallen verbrak de beller uiteindelijk de verbinding.



De lange wachttijden bleven niet zonder gevolg: een zoon probeerde een ambulance te regelen voor zijn 83-jarige moeder, maar stond in totaal 21 minuten in de wacht en verbrak uiteindelijk de verbinding. De vrouw kwam te overlijden. Ook de man van een 75-jarige vrouw stond enige tijd in de wacht. De vrouw stierf even later in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis.