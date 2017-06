20.000 mensen vormen ketting tegen kerncentrales

In Zuid-Limburg, maar ook in Duitsland en België is de maat vol: al decennia wonen de bewoners op luttele afstand van kerncentrale Thiange, en zij vrezen steeds meer gevaar. De kerncentrale valt vaak stil en heeft last van scheurtjes, en daarom vormen zij samen een menselijke ketting vanaf Aken (Duitsland) tot aan de kerncentrale in België. De menselijke ketting trok ook door Maastricht.