4 en 5 mei stuk zachter dan Koningsdag

Tijdens de Nationale Dodenherdenking, donderdag, is het op de meeste plaatsen droog. Rond 20.00 uur is het ongeveer 12 graden. Er staat een matige noordoostenwind waardoor het wat kouder kan aanvoelen. Op Bevrijdingsdag, vrijdag, schijnt vooral aan de kust de zon van tijd tot tijd. In het oosten is er meer bewolking. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 14 graden op de Wadden, 16 in de Randstad en 17 lokaal in het zuiden.

Motregen

Voor het zover is, moeten we het de komende dagen doen met bewolking en buien. Vandaag schijnt in het noorden en noordoosten nog even de zon en blijft het droog. ,,Elders is het bewolkt en trekt een gebied met regen en motregen vanuit het zuiden langzaam noordwaarts”, stelt weerman Michiel Severin van Weerplaza.



Woensdag wordt het op zijn vroegst iets beter. ,,De neerslagkansen worden kleiner en de zon breekt mogelijk wat vaker door waardoor de temperatuur meer kan oplopen”, zegt Severin. ,,Het zijn echter signalen waarbij we de eerdere onzekerheden in de drukverdeling niet mogen vergeten. Om dus nu al te zeggen dat het donderdag en vrijdag een stuk beter wordt, vind ik wat te ver gaan. Daarvoor zijn de weerkaarten nog te onbetrouwbaar.”