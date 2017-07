40.000 euro voor tip die onschuld Mark de J. aantoont in zaak Everink

Voormalig tenniscoach De J. wordt ervan verdacht zakenman Koen Everink maart vorig jaar te hebben gedood. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat alles in de richting van de dertigjarige man wijst. Hij was als laatste bij Everink thuis, het bloed van Everink is in zijn auto gevonden en De J. had een forse geldschuld bij de zakenman.